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Газета.ру

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Песков не смог назвать отличия нового плана по Украине от обсужденного на Аляске

Песков не смог назвать отличия нового плана по Украине от обсужденного на Аляске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о том, насколько озвученные в Киеве предложения переговорщиков США отличаются от того, что обсуждалось в ходе российско-американского саммита в Анкоридже на Аляске.

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