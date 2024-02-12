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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Ведомости» узнали о реакции стран экс-СССР на просьбу Роспатента по правам «Балтики»

Роспатент вступился за права «Балтики» в странах бывшего СССР и Монголии, выяснили «Ведомости». Он информировал национальные патентные ведомства о ненадлежащим образом оформленных правах на товарные знаки пивоваренной компании у трех иностранных юрлиц, связанных с датской Carlsberg.

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