«Ведомости» узнали о реакции стран экс-СССР на просьбу Роспатента по правам «Балтики»

Роспатент вступился за права «Балтики» в странах бывшего СССР и Монголии, выяснили «Ведомости». Он информировал национальные патентные ведомства о ненадлежащим образом оформленных правах на товарные знаки пивоваренной компании у трех иностранных юрлиц, связанных с датской Carlsberg.