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Силы ПВО сбили 15 снарядов РСЗО Vampire и один БПЛА над Белгородской областью

Силы ПВО сбили 15 снарядов РСЗО Vampire и один БПЛА над Белгородской областью

За ночь над Белгородской областью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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