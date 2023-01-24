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Министр образования Ирана: файлы посольства США войдут в школьные учебники

Министр образования Ирана: файлы посольства США войдут в школьные учебники

Часть документов, обнаруженных студентами при захвате американского посольства в Иране в 1979 году, будет включена в школьные учебники со следующего года, заявил министр образования Исламской Республики Юсеф Нури, 23 января пишет газета Kayhan.

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