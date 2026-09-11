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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Ак Барса» Мухачев о работе с Гагариной: «Познакомились на съемках – через полгода она предложила мне стать менеджером»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Андрей Мухачев рассказал, как после завершения хоккейной карьеры оказался в шоу-бизнесе и стал менеджером Полины Гагариной.

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