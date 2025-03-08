Синоптик порадовал жителей юга России хорошим прогнозом

В Краснодарском крае во вторник ожидается плюс 17-19, а в среду и четверг — уже плюс 20-24 градуса.фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»Жителям регионов юга европейской части России, Краснодарского края, в выходные можно ждать резкого потепления, столбики термометров поднимутся до плюс 14-16 градусов и на этом не остановятся.