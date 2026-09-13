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Москвич зашел в «Магнит» и ох.., как был удивлен: весь персонал — мигранты, не знающие русского языка, но с сертификатами о сдаче экзамена

Москвич зашел в «Магнит» и ох.., как был удивлен: весь персонал — мигранты, не знающие русского языка, но с сертификатами о сдаче экзамена

История о том, как рядовой поход за продуктами в Москве превращается в увлекательный квест с элементами пантомимы.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Соломатин
Александр Соломатин

Не хочется сгущать краски, но мигранты в продуктовых магазинах - это потенциальное бактериологическое (или химическое) оружие... Вот, скажет им имам, дескать аллах велел заражать продукты и проч., - попробуй не выполни...

Профиль пользователя Сергей Федотов
Сергей Федотовизменено

Где это, точный адрес, как проверить правда это или вброс?
Похоже это единственный такой магазин.
Достаточно долго жил и работал в Москве, и сейчас там бываю регулярно, недалеко живу, в Рязани.
НЕТ и НЕ ВИДЕЛ магазинов, где персонал, как в ролике "ни хрена не понимает по-русски".
Скорее всего, это или ЦИПСО старается или агличанка гадит.
Чтоб столкнуть нас с азиатами.