Москвич зашел в «Магнит» и ох.., как был удивлен: весь персонал — мигранты, не знающие русского языка, но с сертификатами о сдаче экзамена

История о том, как рядовой поход за продуктами в Москве превращается в увлекательный квест с элементами пантомимы.
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Не хочется сгущать краски, но мигранты в продуктовых магазинах - это потенциальное бактериологическое (или химическое) оружие... Вот, скажет им имам, дескать аллах велел заражать продукты и проч., - попробуй не выполни...
Где это, точный адрес, как проверить правда это или вброс?
Похоже это единственный такой магазин.
Достаточно долго жил и работал в Москве, и сейчас там бываю регулярно, недалеко живу, в Рязани.
НЕТ и НЕ ВИДЕЛ магазинов, где персонал, как в ролике "ни хрена не понимает по-русски".
Скорее всего, это или ЦИПСО старается или агличанка гадит.
Чтоб столкнуть нас с азиатами.
похоже на вброс, т.к. не сказал, ни адреса, ни показал видео.....так не бывает, если было в реальности