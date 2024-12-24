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Эксперт по этикету Холгова: не стоит дарить на Новый год слишком дорогие подарки

Эксперт по этикету Холгова: не стоит дарить на Новый год слишком дорогие подарки

В преддверии Нового года и Рождества президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в интервью изданию «Абзац» поделилась советами о том, как выбрать подарок.

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