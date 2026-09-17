WSJ: Трамп планирует подписать законопроект о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп планирует подписать законопроект о санкциях против России. Об этом сообщил представитель Белого дома, пишет Wall Street Journal (WSJ).
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