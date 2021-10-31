ГРЯДЁТ МОРОВАЯ ЯЗВА!

Мир пристрастенЗдоровьеГРЯДЁТ МОРОВАЯ ЯЗВА! 30 октября 2021-го года интернет буквально взорвал очередной ванг, пришедший ночью из Всемирной организации здравоохранения.Вернуться к статье4НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПетр ШипиловБиолаборатории США не зря же строят по всему миру, особенно вокруг России у наших бывших братушек. ВОЗ работает на США.Борис ВиленскийЧеловечество погибнет от своей тупости, жадности и ненависти.Владимир ПлотниковЦивилизация, да! Люди, думаю, не все. Кто-то останется. Добавлю, и неспособности противостоять насилию, что вызывает агрессию.саша пупкинВо как к власти рвется))) Ну таки конечно уже какую-нить хрень забодяжили. Да и пиндосам (наглосаксам) война не понадобится (надоело по хлебалу получать), все долги спишут, пандемия, хрюли))))Комментировать
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