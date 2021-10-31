Мир пристрастен

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Свежие комментарии

  • Серж Орлов
    Вот где самая высокая коррупция.Они тоже «купили ...
  • саша пупкин
    Во как к власти рвется))) Ну таки конечно уже какую-нить хрень забодяжили. Да и пиндосам (наглосаксам) война не понад...ГРЯДЁТ МОРОВАЯ ЯЗВА!
  • Владимир Плотников
    Цивилизация, да! Люди, думаю, не все. Кто-то останется. Добавлю, и неспособности противостоять насилию, что вызывает ...ГРЯДЁТ МОРОВАЯ ЯЗВА!

ГРЯДЁТ МОРОВАЯ ЯЗВА!

ГРЯДЁТ МОРОВАЯ ЯЗВА!

  30 октября 2021-го года интернет буквально взорвал очередной ванг, пришедший ночью из Всемирной организации здравоохранения.

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Петр Шипилов
Биолаборатории США не зря же строят по всему миру, особенно вокруг России у наших бывших братушек. ВОЗ работает на США.
Борис Виленский
Человечество погибнет от своей тупости, жадности и ненависти.
Владимир Плотников
Цивилизация, да! Люди, думаю, не все. Кто-то останется. Добавлю, и неспособности противостоять насилию, что вызывает агрессию.
саша пупкин
Во как к власти рвется))) Ну таки конечно уже какую-нить хрень забодяжили. Да и пиндосам (наглосаксам) война не понадобится (надоело по хлебалу получать), все долги спишут, пандемия, хрюли))))

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