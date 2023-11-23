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Жирков о завершении карьеры: «Чего жалеть? Я не могу уже играть»

Жирков о завершении карьеры: «Чего жалеть? Я не могу уже играть»

Сейчас 40-летний экс-футболист сборной России проходит обучение на тренера в академии РФС. Недавно он принял участие в матче легенд ЦСКА и «Локомотива».

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