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В Британии не рассматривают вопрос об отправке истребителей Typhoon на Украину

В Британии не рассматривают вопрос об отправке истребителей Typhoon на Украину

Лондон не рассматривает вопрос об отправке истребителей Typhoon на Украину, прокомментировал замглавы Минобороны Великобритании Люк Поллард соответствующий запрос члена палаты общин парламента Марка Франсуа.

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