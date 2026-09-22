В зоне СВО ликвидирован соучредитель и один из главарей УНА-УНСО* Николай Карпюк

Ликвидирован ещё один видный неонацист: в зоне СВО ликвидирован соучредитель УНА-УНСО* Карпюк. Николай Карпюк — один из главарей неонацистской группировки УНА-УНСО* — отправился в ВСУ добровольцем.
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... хотелось бы узнать: на кого обменяли этого мертвеца 🤔???
хорошая новость,почаще бы такие.
Как он вернулся на украину??? После такого срока?
Таких нельзя обменивать пусть бы сидел!!!!!
Автор, какие ваши доказательства?
Одно удивляет - был приговорен судом и почему-то попадает в числ обменных пленных...
... забить надо было своевременно, дабы эта падаль не воняла...