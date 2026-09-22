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Аргументы недели

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В зоне СВО ликвидирован соучредитель и один из главарей УНА-УНСО* Николай Карпюк

В зоне СВО ликвидирован соучредитель и один из главарей УНА-УНСО* Николай Карпюк

Ликвидирован ещё один видный неонацист: в зоне СВО ликвидирован соучредитель УНА-УНСО* Карпюк. Николай Карпюк — один из главарей неонацистской группировки УНА-УНСО* — отправился в ВСУ добровольцем.

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