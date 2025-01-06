Чем опасны средства для выпрямления волос? Учёные предупредили любительниц укладок

Daily Mail: средства для выпрямления волос содержат способное вызвать рак вещество. Агентство по охране окружающей среды США предупредило о том, что такое вещество, как формальдегид, если его вдыхать длительное время, может провоцировать аллергию, астму, а хуже всего — рак.
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