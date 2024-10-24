Невский завод: сделано в России. Как делают турбины на одном из старейших промышленных предприятий Санкт-Петербурга

Невский завод — одно из ведущих предприятий энергетического машиностроения. Оно сыграло важную роль в истории страны, а сейчас является лидером турбостроения, выпуская самые современные в России газоперекачивающие агрегаты.
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