Закроют на карантин: в Омской области введут ограничения из-за особо опасной болезни

Одна из деревень в Нижнеомском районе стала очагом опасного заболевания.Из-за особо опасной болезни планируется введение карантинных ограничений на территории деревни Придорожное в Нижнеомском районе Омской области.
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