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Закон, порядок, государство

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США в пролете. Мировой полицейский не справляется с контролем над заливом

США в пролете. Мировой полицейский не справляется с контролем над заливом

США стремятся к устойчивому и продолжительному присутствию в Ормузском проливе. Для Трампа, который годами осуждал роль страны как "мирового полицейского", этот шаг стал настоящим переломом, пишет The Atlantic.

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