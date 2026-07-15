США в пролете. Мировой полицейский не справляется с контролем над заливом

США стремятся к устойчивому и продолжительному присутствию в Ормузском проливе. Для Трампа, который годами осуждал роль страны как "мирового полицейского", этот шаг стал настоящим переломом, пишет The Atlantic.
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