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Мода и Шоу-бизнес

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Музыкальный продюсер оценил шансы SHAMAN на победу в конкурсе «Интервидение»

Музыкальный продюсер оценил шансы SHAMAN на победу в конкурсе «Интервидение»

Известный композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш считает, что певец Ярослав Дронов (SHAMAN), уже заявивший о своем участи в песенном конкурсе «Интервидение», имеет все шансы стать его финалистом, но конкретно говорить об этом пока рано.

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