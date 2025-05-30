Музыкальный продюсер оценил шансы SHAMAN на победу в конкурсе «Интервидение»

Известный композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш считает, что певец Ярослав Дронов (SHAMAN), уже заявивший о своем участи в песенном конкурсе «Интервидение», имеет все шансы стать его финалистом, но конкретно говорить об этом пока рано.