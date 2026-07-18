В Чёрном море уничтожен контейнеровоз ВСУ

Нанесен точный удар по контейнеровозу в акватории Черного моря.Расчётными подразделениями ударных беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер» и «Гербера-сикер» нанесён высокоточный удар по контейнеровозу в акватории Чёрного моря.
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