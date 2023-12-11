Матиас Руст: за что его так не любили в Германии

Немецкий ас-любитель Матиас Руст стал известен всему миру, когда в 18-летнем возрасте на своей легкомоторной «Сессне» пролетел более тысячи километров и пересек четыре границы: ФРГ, Исландии, Финляндии и СССР.
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