Масштабный природный пожар потушили в Забайкалье

В Агинском округе успешно ликвидирован крупный природный пожар. Огонь охватил территорию площадью 203 гектара, что потребовало привлечения значительных сил и средств для его тушения, сообщается в Telegram-канале краевого правительства.
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