Энтони Джошуа сказал, кто победил в бою Фьюри и Нганну

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о нашумевшем боксёрском поединке между соотечественником Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, состоявшемся в октябре.