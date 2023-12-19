Путину стоит переживать? КПРФ выдвинули на пост президента неожиданного кандидата

Avia.pro - Новости Старт Выборной Гонки до 2030 Года На десятый день после старта избирательной кампании по выборам нового президента России, который будет управлять страной до 2030 года, напряжение нарастает.
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