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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Путину стоит переживать? КПРФ выдвинули на пост президента неожиданного кандидата

Путину стоит переживать? КПРФ выдвинули на пост президента неожиданного кандидата

Avia.pro - Новости Старт Выборной Гонки до 2030 Года На десятый день после старта избирательной кампании по выборам нового президента России, который будет управлять страной до 2030 года, напряжение нарастает.

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Комментарии
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Седова Ольга
Сразу  видно кто пишет.Вы кто не помнит пустые магазины,а талоны.Кто заместо зарплаты получал не деньги,ачто производит,нужно было продать .Кто поднял и заставил уважать,бояться Россию.А кто незнает,молодежь,вспом
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41 мин.
Геннадий
...очевидно, пуля оборвала на полуслове??
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30 мин.
Г
Геннадий
...нет, ты не дурак - ты Падаль-Провокатор!!!
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19 мин.

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