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Metro Москва

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"Менял тактику во время боя": Костя Цзю оценил победу Тима Цзю над легендой бокса

"Менял тактику во время боя": Костя Цзю оценил победу Тима Цзю над легендой бокса

Тим Цзю одержал победу над бывшим чемпионом мира Эрролом Спенсом в 12-раундовом бою в Сиднее. Костя Цзю, отец Тима и легендарный боксёр, поделился впечатлениями от поединка и отметил сильные и слабые стороны выступления сына.

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