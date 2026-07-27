"Менял тактику во время боя": Костя Цзю оценил победу Тима Цзю над легендой бокса

Тим Цзю одержал победу над бывшим чемпионом мира Эрролом Спенсом в 12-раундовом бою в Сиднее. Костя Цзю, отец Тима и легендарный боксёр, поделился впечатлениями от поединка и отметил сильные и слабые стороны выступления сына.