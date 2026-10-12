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SUSANIN

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Серебряным призёром Чемпионата мира по велоспорту стал спортсмен из Удмуртии

Серебряным призёром Чемпионата мира по велоспорту стал спортсмен из Удмуртии

Австралия. Удмуртский спортсмен стал призёром Чемпионата мира по велоспорту в дисциплине «грэвел». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал и.

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