Эндокринолог Подорожнюк рассказала о пользе белого хлеба

В нем содержится растительный белок Белый хлеб полезен за счет того, что является источником растительного белка, сложных углеводов и витаминов группы В, но важно контролировать его количество в ежедневном рационе и не употреблять более 150 граммов в сутки, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог Кристина Подорожнюк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии