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Петербургский дневник

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Эндокринолог Подорожнюк рассказала о пользе белого хлеба

В нем содержится растительный белок Белый хлеб полезен за счет того, что является источником растительного белка, сложных углеводов и витаминов группы В, но важно контролировать его количество в ежедневном рационе и не употреблять более 150 граммов в сутки, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог Кристина Подорожнюк.

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