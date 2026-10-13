Политолог о разладе США и Украины: Трамп добивается своих целей

Ведущий научный сотрудник института стран СНГ, политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак прокомментировал заявление Зеленского о том, что США не предоставили киевскому режиму разведданные об ударах по украинской столице.
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