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Царьград

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Челябинская область вошла в топ-10 направлений для туристов в России

Челябинская область вошла в топ-10 направлений для туристов в России

За лето 2026 года в Челябинской области совершено более 5,3 млн туристических поездок, что на семь процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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