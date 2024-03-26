Роддом на Ленской открылся после капремонта

Родильный дом на Ленской ул., 15, при ГКБ им. Ерамишанцева капитально отремонтировали. — Для мам и малышей сделали индивидуальные боксы, все операционные оснастили передовым медицинским оборудованием, послеродовые палаты стали более просторными и комфортными, — отметил Сергей Апресян, заместитель главного врача по акушерской и гинекологической помощи, доктор медицинских наук.