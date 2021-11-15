Дарья Пайвина: Пациенты с сахарным диабетом могут жить долго и с комфортом

Ежегодно в ноябре отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. По данным ВОЗ в мире им болеет более 400 млн людей, а в России — более 5 млн людей.
Популярные статьи
- Командиры кораблей Балтийского флота подтвердили свое право на самостоятельное управления кораблём
- Военная полиция Западного военного округа провела масштабную тренировку в Нижегородской области
- Бот на сайте «Госуслуг» начал говорить пользователям, что коронавируса не существует, а вакцинация опасна. В Минцифры заявили о кибератаке на портал
Свежие комментарии