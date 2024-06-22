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Азаров: Зеленский создает военную полицию, чтобы решить проблему дезертирства

Азаров: Зеленский создает военную полицию, чтобы решить проблему дезертирства

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram назвал цель создания военной полиции в своей стране.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Чучело просроченного гауляйтера 404-го штата юсы, своими &quot;указами&quot;, все дальше отдаляет себя, коксозависимого, от земных реалий. Из кого эта бешеная амёба собралась создавать &quot;МР&quot;? Из полицаев и мчсников?! Или из лягушатников и бюргеров??? Ни тех, ни других он не наберёт столько, сколько нужно. А для выживших окопников, - это как стена из картона. Одно радует, - просроченный ссыт кипятком, что придется повторить судьбу Муссолини. Подвесят его тушку на фонарный столб на Банковой, или - Грушевского , свои же. И никакие бабки ему не помогут. А его пластилиновых телохранителей-наглоскунсов, просто удавят в канализации.
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