Азаров: Зеленский создает военную полицию, чтобы решить проблему дезертирства

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Чучело просроченного гауляйтера 404-го штата юсы, своими "указами", все дальше отдаляет себя, коксозависимого, от земных реалий. Из кого эта бешеная амёба собралась создавать "МР"? Из полицаев и мчсников?! Или из лягушатников и бюргеров??? Ни тех, ни других он не наберёт столько, сколько нужно. А для выживших окопников, - это как стена из картона. Одно радует, - просроченный ссыт кипятком, что придется повторить судьбу Муссолини. Подвесят его тушку на фонарный столб на Банковой, или - Грушевского , свои же. И никакие бабки ему не помогут. А его пластилиновых телохранителей-наглоскунсов, просто удавят в канализации.