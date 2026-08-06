Монтойя назвал способ, как Рассел может победить Антонелли

Steve EtheringtonЭкс-пилот Формулы 1 Хуан Пабло Монтойя считает, что у британского пилота Mercedes-AMG Джорджа Рассела есть возможность побороться за титул в 2026 году, если он сможет сравняться по скорости с Андреа Кими Антонелли, что может спровоцировать ошибки итальянца.