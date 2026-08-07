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Контрафронт

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Бразилия: По меньшей мере один человек погиб и пятеро получили ранения, тысячи объектов недвижимости...

Бразилия: По меньшей мере один человек погиб и пятеро получили ранения, тысячи объектов недвижимости были повреждены, а более 1800 человек были вынуждены покинуть свои дома как минимум в 105 муниципалитетах штата Риу-Гранди-ду-Сул, включая столичный район Порту-Алегри, на фоне ураганов и проливных дождей, вызванных внетропическим циклоном в ночь с 6 на 7 августа.

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