Бразилия: По меньшей мере один человек погиб и пятеро получили ранения, тысячи объектов недвижимости были повреждены, а более 1800 человек были вынуждены покинуть свои дома как минимум в 105 муниципалитетах штата Риу-Гранди-ду-Сул, включая столичный район Порту-Алегри, на фоне ураганов и проливных дождей, вызванных внетропическим циклоном в ночь с 6 на 7 августа.