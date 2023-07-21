Daily Moscow

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С 1 сентября школьников могут начать обучать пользованию дронами

С 1 сентября школьников могут начать обучать пользованию дронами

Как заявил в беседе с РИА Новости заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, с 1 сентября школьники страны начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки.

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