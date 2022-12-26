"Противостоят стихии": Путин поздравил спасателей России с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил с Днём спасателя личный состав и ветеранов МЧС России. "Специалисты МЧС противостоят стихии, ликвидируют последствия техногенных аварий, вступают в борьбу с пожарами", - отметил мужество спасателей глава государства.