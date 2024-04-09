Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Александр Невзоров* опять нас жалеет

Александр Невзоров* опять нас жалеет

Гений про злодейства Слушайте, ну ладно высшее руководство украины в последнее время как-то сдулось немного - перестало брить свои демократические лица, стирать рубашки, взяло моду фотографироваться на заднем дворе каких-то кильдымов и на ступеньках в подвалы с мешками, и вообще ведет себя до такой степени причудливо, что уже и западные кураторы не очень понимают, какую именно помощь им оказывать - финансовую, психологическую или медицинскую.

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Комментарии
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ВераВерная
По Александру.
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1 час.
вп
валентина пожиленко
Себя Невзоров пусть пожалеет, ибо: &quot;С брезгливостью к нему притронется и смерть. И хоть мильоны лет гореть в аду он будет, Сам дьявол навсегда в котле его забудет“ (Носир Хисроу)
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20 мин.
Александр Долин
взгляд  петушинный  руки  по локоть  в  крови  а  туда  же  что то  пытается  впарить  на  кол  суку
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