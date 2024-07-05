Пенсионерка из Озерска лишилась 3 миллионов рублей из-за мошенников

В Челябинской области еще одной жертвой мошенничества стала пенсионерка из Озерска, которая после обещаний "сотрудников правоохранительных органов" и "бывшего начальства" лишилась почти трех миллионов рублей.
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