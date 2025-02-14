Азамат Мусагалиев: «Денис Дорохов говорил мне, зачем ты тащишь меня в КВН, ведь я урод! Меня не покажут по телевизору»

На заре своей карьеры в КВН Денис Дорохов сторонился публичных выступлений, страдая от комплексов. Сегодня его имя знает вся страна, а внешность, которой комик когда-то стеснялся, стала его визитной карточкой.
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