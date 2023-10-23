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  • spss
    без доказательств-это зависть  к человеку...лучше помоги людям, как он.....Набрался наглости...
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Со слезами на глазах: объявлена дата возвращения на лед Костомарова на протезах

Со слезами на глазах: объявлена дата возвращения на лед Костомарова на протезах

17 декабря в ВТБ “Арена” состоится большой юбилейный гала-концерт в честь 50-летия Ильи Авербуха. Серебряный призер Олимпиады и продюсер 16 сезонов “Ледникового периода” соберет на "ВТБ Арена" друзей и коллег, которые принимали участие во многих его постановках.

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