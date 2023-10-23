Со слезами на глазах: объявлена дата возвращения на лед Костомарова на протезах

17 декабря в ВТБ “Арена” состоится большой юбилейный гала-концерт в честь 50-летия Ильи Авербуха. Серебряный призер Олимпиады и продюсер 16 сезонов “Ледникового периода” соберет на "ВТБ Арена" друзей и коллег, которые принимали участие во многих его постановках.