Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • лина любимцева
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Началось: Зеленский в Саудовской Аравии. Там же Мантуров

Началось: Зеленский в Саудовской Аравии. Там же Мантуров

Царьград Зеленский совершил неожиданный визит: Киевский главарь прибыл в ОАЭ Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Globallookpress Глава киевского режима прибыл в ОАЭ для переговоров, но не тех, что позволят завершить конфликт на Украине.

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