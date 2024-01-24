«Баскония» договорилась о переходе Джордана Теодора

Как сообщает Encestando, стороны достигли договоренности о контракте до конца сезона-23/24. Теодор (34 года, 183 см) начинал сезон в «Метрополитане», в составе которого набирал 13,5 очка и 3,9 передачи в среднем за игру в чемпионате Франции.