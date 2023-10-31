В ЯНАО работу паромной переправы через Обь продлили из-за хорошей погоды

Установившаяся на Ямале благоприятная погода позволила продлить период навигации. Паромы между Салехардом и Лабытнанги будут курсировать еще некоторое время, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа.
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