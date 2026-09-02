Врач объяснил причину отвращения к ряду продуктов

Неприятие конкретных продуктов далеко не всегда свидетельствует о каком-либо заболевании — зачастую это просто индивидуальная особенность пищевого поведения, когда человеку не нравится вкус, запах или текстура определенной еды.
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