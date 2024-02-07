Какой сегодня праздник: 8 февраля

Сегодня, 8 февраля, отмечаетсяДень российской науки Дата этого праздника была выбрана не случайно, именно 8 февраля 1724 года Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук.
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