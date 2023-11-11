Бомба на $33 трлн: госдолг США стал мировой проблемой

Государственный долг США превысил $33 трлн, почти сравнявшись с третью мирового ВВП. Подобный рост стал обычным делом в последние годы, но сейчас впервые за долгое время астрономические числа перестали быть просто сенсационной статистикой — они начали по-настоящему влиять на финансовый рынок.