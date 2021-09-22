Лавров пошутил на встрече с генсеком НАТО

Россия не собирается вступать в Североатлантический альянс (НАТО) — с таким высказыванием обратился к иностранным журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем объединения Йенсом Столтенбергом.
Россия не собирается вступать в Североатлантический альянс (НАТО) — с таким высказыванием обратился к иностранным журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем объединения Йенсом Столтенбергом.
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