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Лавров пошутил на встрече с генсеком НАТО

Лавров пошутил на встрече с генсеком НАТО

Россия не собирается вступать в Североатлантический альянс (НАТО) — с таким высказыванием обратился к иностранным журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем объединения Йенсом Столтенбергом.

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