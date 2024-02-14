«Моя жизнь разделится на до и после», — Киркоров сделал заявление после поездки в зоны СВО

После «голой вечеринки» Филипп Киркоров в корне изменился. Ушел от ярких и экстравагантных образов, стал более серьезным и даже решил отправиться в зоны СВО, чтобы познакомиться с бойцами лично, выступить для них и понять, как проходит жизнь у тех, кто сейчас отстаивает честь страны на фронте.