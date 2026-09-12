Итоги наступления хуситов в Западном Йемене. 09-12.09.2026

Итоги блицкрига хуситов в западном Йемене.1. Полностью зачищено все западное побережье страны.2. Полнолстью взяты под контроль все острова в Красном море, включая остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе.
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