Итоги наступления хуситов в Западном Йемене. 09-12.09.2026

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Итоги блицкрига хуситов в западном Йемене.1. Полностью зачищено все западное побережье страны.2. Полнолстью взяты под контроль все острова в Красном море, включая остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе.