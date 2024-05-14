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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тихонов получал поддержку в ситуации с Опейкиной: «Не только от друзей, но и от людей из футбольного мира. Никто из них не сказал мне: «Андрей, ты не прав, ты виноват»

После поражения от «СКА Хабаровска» (0:3) главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов выразил недовольство назначением женщины главным арбитром матча.

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