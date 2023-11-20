Главе ведомства будет представлен доклад по уголовному делу о травмировании ребёнка в результате наезда электросамоката в Краснодаре

В публичном пространстве получила распространение информация о том, что 18 ноября 2023 года на одной из улиц города Краснодара на коляску, в которой находился малолетний ребёнок, совершён наезд электросамокатом, которым, по данным соцмедиа, управляли несовершеннолетние.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии